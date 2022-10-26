В Воронеже сотрудники МЧС спасли четырех людей на пожаре с помощью специальных лестниц

Спасти людей очень помогли длинные пожарные лестницы. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В среду, 26 октября, в 14.14 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в доме на улице Березовая Роща. Там кто-то поджег покрышку, лежавшую на лестничной площадке пятого этажа. Люди, там живущие, - а их было четверо, не могли выбраться на улицу – путь был отрезан полыхавшим огнем.

Подъезд после пожара. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Пятый этаж очень быстро заполнился дымом. Пожарные действовали быстро – с помощью автолестницы с одной стороны дома из окон удалось спасти двух женщин. С другой в окне уже готовился спуститься самостоятельно мужчина на самодельной веревке из штор. Ему помогли вылезти с помощью ручной раздвижной лестницы. Ее закрепили крюком за подоконник. Еще одну женщину вывели в маске. Пожар потушили в 14.47.