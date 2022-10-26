В Воронежской области юноша, устроивший дебош в больнице с избиением полицейского, получил условный срок

В суде вынесли приговор 20-летнему жителю Грибановского района. Его признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ночью 28 июля в ОМВД России по Грибановскому району сообщили о пьяном дебоше в местной больнице. На место ЧП приехали оперативники. 20-летний мужчина, находившийся в приемном отделении медучреждения со своим знакомым, продолжал вести себе агрессивно и после прибытия полицейских. Он набросился на оперуполномоченного и ударил его кулаком по лицу. Другие полицейские скрутили молодого человека.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. В обстоятельствах преступления разбирались сотрудники Следственного комитета. Ночной дебошир признал свою вину. В итоге суд решил ограничиться для него условным сроком – три года. Если в течении этого времени он совершит еще одно преступление, то наказание за него будет гораздо более строгим.