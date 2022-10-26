Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 16:26

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за сильных дождей

Они продлятся до утра 27 октября
Олег КУЗНЕЦОВ
По прогнозам синоптиков, ранним утром 26 октября дождь еще будет сильным, но днем он ослабеет.

По прогнозам синоптиков, ранним утром 26 октября дождь еще будет сильным, но днем он ослабеет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России прогнозируют, что сильные дожди в Воронежской области продлятся, как минимум, до 6.00 четверга, 27 октября. Они будут сопровождаться порывами ветра – до 13 м/с. Из-за них даже объявили желтый уровень опасности. Это означает, что есть малая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Воронежские синоптики подтверждают прогноз московских коллег. По их прикидкам, днем 27 октября дождь ослабнет, а 28 октября прекратится. В выходные осадки возможны, но слабые. Причем только днем, ночи обещают быть сухими.