В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за сильных дождей

По прогнозам синоптиков, ранним утром 26 октября дождь еще будет сильным, но днем он ослабеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России прогнозируют, что сильные дожди в Воронежской области продлятся, как минимум, до 6.00 четверга, 27 октября. Они будут сопровождаться порывами ветра – до 13 м/с. Из-за них даже объявили желтый уровень опасности. Это означает, что есть малая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Воронежские синоптики подтверждают прогноз московских коллег. По их прикидкам, днем 27 октября дождь ослабнет, а 28 октября прекратится. В выходные осадки возможны, но слабые. Причем только днем, ночи обещают быть сухими.