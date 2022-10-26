В Воронеже вечером дороги были парализованы пробками в 9 баллов

Ситуация на дорогах Воронежа сейчас напряженная. Фото: Яндекс.Пробки

В среду, 26 октября, дороги Воронежа практически встали. Причины такого жуткого трафика – дождь и три аварии в очень оживленных местах – на кольце со стороны улицы Космонавтов, на проспекте Революции напротив Петровского сквера и на левом берегу Ленинском проспекте.

В час пик пробки специализированный сервис Яндекса оценивал в 9 баллов. То есть, дороги практически стояли. Но и сейчас ситуация улучшилась ненамного – до 8 баллов.

На данный момент средняя скорость машин не выше 5 км/час почти на всех улицах центра Воронежа, на значительной части Московского проспекта, на подъездах к Северному и Чернавскому мостах со стороны левого берега.