Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 15:57

В Воронеже вечером дороги были парализованы пробками в 9 баллов

Сейчас ситуация улучшилась совсем немного
Олег КУЗНЕЦОВ
Ситуация на дорогах Воронежа сейчас напряженная.

Ситуация на дорогах Воронежа сейчас напряженная.

Фото: Яндекс.Пробки

В среду, 26 октября, дороги Воронежа практически встали. Причины такого жуткого трафика – дождь и три аварии в очень оживленных местах – на кольце со стороны улицы Космонавтов, на проспекте Революции напротив Петровского сквера и на левом берегу Ленинском проспекте.

В час пик пробки специализированный сервис Яндекса оценивал в 9 баллов. То есть, дороги практически стояли. Но и сейчас ситуация улучшилась ненамного – до 8 баллов.

На данный момент средняя скорость машин не выше 5 км/час почти на всех улицах центра Воронежа, на значительной части Московского проспекта, на подъездах к Северному и Чернавскому мостах со стороны левого берега.