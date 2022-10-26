В Воронеже дошло до суда дело рабочего, убившего топором нанявшую его пенсионерку

За удары топором, которые привели к смерти пожилой женщины, рецидивист может отправиться в тюрьму на 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 59-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 19 июля мужчина рыл землю возле дома на улице Песчаной. При этом он часто делал перерывы, прикладываясь к бутылке. 79-летняя хозяйка предъявила ему претензии, видя такой стиль работы. И тем самым подписала себе смертный приговор. Рабочий несколько раз ударил ее обухом топора по жизненно важным органам. Раны оказались тяжелыми, женщина умерла. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

Вскоре рабочего задержали. Оказалось, что он уже был судим за кражи, разбой и преступлений против личности.

Рецидивист признал свою вину и показал, как убивал пожилую женщину в ходе следственного эксперимента. По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.