Воронежский художник, неоднозначно высказавшийся о терракте на Крымском мосту, жалуется на травлю в соцсетях

скриншоты из аккаунтов Яна Посадского

26 октября уличный художник Ян Посадский опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте огромный пост, в котором оправдывается за свои слова о терракте на Крымском мосту и жалуется на травлю в соцсетях. После того, как 14 октября городские и областные власти публично осудили высказывание перформера (как писал vrn.kp.ru, в сторис Инстаграма (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в России) Посадский опубликовал фото разрушенного моста, на которым была надпись «взрыв Крымского моста - самое сильное художественное высказывание года»), реноме творца было сильно испорчено.

Ян Посадский оправдывается тем, что просто сделал репост какого-то «известного паблика» (который не называет), а когда узнал о жертвах в результате подрыва, якобы удалил провокационную сторис.

- К моему сожалению, мой неоднозначный и размытый комментарий восприняли в грубой и агрессивной коннотации. Против меня началась настоящая травля и клевета, как в различных пабликах и СМИ, так и частно в лс и в комментариях, - пишет художник, - …нужно быть корректнее в формулировке своих мыслей. Я приношу свои искренние сердечные извинения тем, кого этот глупый комментарий мог оскорбить или задеть!

В этом же посте он публично признает опасность терроризма и насилия. И уверяет, что и дальше будет стараться продвигать Воронеж, его историю и арт-деятелей.