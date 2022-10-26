Руководитель департамента физкультуры и спорта Воронежской области ответит на вопросы в прямом эфире

Дмитрий Соболев. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 27 октября, в прямом эфире руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев ответит на вопросы подписчиков группы регионального правительства ВКонтакте.

Вопросы можно задавать в комментариях к посту с анонсом прямого эфира. Сделать это нужно до 14.00 – время начала прямого эфира.

В 2022 году в мире спорта Воронежской области произошло немало позитивных изменений. «Факел» впервые за 21 год вышел в Премьер-лигу, наш боксер Игорь Свиридченков впервые со времен СССР стал чемпионом России. Но и проблемы есть. К примеру, который уже год неудачное выступление «Бурана» в ВХЛ, женский волейбольный клуб «Воронеж» едва набирает игроков на стартовый состав. Так что тем для разговора найдется много.