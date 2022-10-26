Воронежские артисты устроят благотворительный концерт в поддержку мобилизованных

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Большой благотворительный концерт «Воронеж ZA наших!» устроят 9 ноября в столице Черноземья воронежские артисты. Программу покажут в поддержку военнослужащих, мобилизованных из Воронежской области.

В концерте примут участие ансамбль русской песни «Воронежские девчата», ансамбль «Отрада», симфонический оркестр Воронежского концертного зала, эстрадный хор Fermata, мужской хор Воронежской филармонии и другие коллективы.

- Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку мобилизованных земляков, - сообщили организаторы.

Концерт пройдет 9 ноября в 19.00 в ВКЗ. 6+