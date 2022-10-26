В Воронеже аферисты отобрали у пенсионерки 1,77 миллиона рублей

Во вторник, 25 октября, в отдел полиции Советского района обратилась 73-летняя женщина. Она заявила, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала, что 20 октября около 15 часов ей позвонил на стационарный телефон незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. И заявил, что деньгами на счетах пожилой женщины вот-вот завладеют мошенники. А чтобы этого не случилось, ей нужно перевести все свои сбережения на «безопасные» счета.

Пенсионерка поверила звонившему, сняла из разных банков и перевела на указанные ей реквизиты все, что сумела накопить за всю жизнь – 1,77 миллиона рублей. Мошенник, естественно, после этого отключил телефон.

- Всего 25 октября в Воронежской области зарегистрировали четыре мошенничества и три кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более два миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников ищут, - сообщили в региональном ГУ МВД.