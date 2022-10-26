В Воронеже иномарка врезалась в дом

Автомобиль врезался в фундамент дома. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 26 октября, в 3.05 в Ленинском районе у дома № 96 по улице Одесской случилась авария. 28-летний воронежец, руливший «Киа-Рио», потерял контроль над машиной. Автомобиль в итоге вылетел с дороги и врезался в жилой дом.

Капот машины был сильно разбит. К счастью, в аварии серьезно не пострадали ни водитель, ни жильцы дома.

У машины разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выяснили, что водитель в момент ДТП казался пьяным, но от прохождения алкотеста отказался, что равносильно признанию в том, что он сел за руль «под мухой». Причем ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Теперь любителю пьяных поездок за рулем придется отвечать по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальное наказание, грозящее ему, - два года лишения свободы.