Воронежский тепличный комбинат в Тенистом закрывается

Воронежский тепличный комбинат, расположенный в микрорайоне Тенистом по адресу: улица Тепличная, 1, закрывается. Об этом сообщили работникам предприятия 26 октября на общем собрании.

Причина закрытия, как сообщил источник на предприятии, в том, что уже пять лет нет стабильной прибыли. Кроме того, что комбинат, видимо, не выдержал конкуренцию с более компактными производствами, есть и объективные причины закрытия. Это, в частности, повышение цен на удобрения – примерно в пять раз. «Радовали» экономистов предприятия и цены на газ. Тот же источник привел занимательные цифры: газ в 1991 году стоил 1 копейку за кубометр, в 1997-м – 56 копеек, а «свежая» его цена – уже 7 рублей.

Сотрудникам предприятия предложат работу в тепличном комплексе «Родина» в Семилукском районе. А пожилые люди, трудившиеся на предприятии, видимо, просто уйдут на пенсию.

Что теперь будут делать с землей, на которой располагается комбинат, пока неясно.

Воронежский тепличный комбинат работал с 1973 года. Он появился на базе совхоза «Советского». Предприятие было одним из ведущих производителей овощных культур в Центральном Черноземье. На комбинате было 30 гектаров теплиц.