В воронежских банках выявили 53 фальшивых купюры

Проверяйте деньги, не отходя от кассы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 3 квартале 2022 года банковской системе Воронежской области выявили 53 купюры с признаками подделки. И это вдвое меньше, чем годом ранее.

Чаще всего обнаруживают фальшивые пятитысячные банкноты, они составили 60%. В два раза реже подделывали тысячерублевки. С июля по сентябрь также обнаружили пять фальшивых купюр номиналом 2000 рублей, по одной банкноте в 50 и 100 рублей и одну купюру номиналом 100 долларов США.

Эксперты советуют проверять деньги до того, как они попадут к вам в кошелек.

- Для этого рекомендую скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Там есть информация о защитных признаках купюр. Ориентируясь на подсказки, можно проверить деньги без специального оборудования. Сомневаетесь в подлинности банкноты? Не берите ее и просите заменить. А если заподозрили, что к вам попали поддельные деньги, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться», — рекомендует Сергей Чернышев, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

Если все-таки у вас появилась подозрительная купюра, надо отнести ее в любой банк и отдать сотруднику кассы на экспертизу. Возможно, она просто повреждена. В таком случае ее обменяют на новую.

Обычно проверка много времени не занимает, однако иногда установить подлинность денег довольно сложно. Такие экземпляры отправят на экспертизу в Банк России. Если они окажутся настоящими, их вернут в кассе или зачислят вам на счет. Экспертиза и обмен поврежденных банкнот проводятся бесплатно.