До конца ноября в Воронеже высадят больше 600 крупноменых саженцев деревьев

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

На воронежских улицах продолжают высаживать молодые деревья. Весной взамен спиленных старых и аварийных уже "подселили" более 700 крупномерных саженцев, в том числе по обращениям граждан.

Этой осенью в сквере Ворошилова появилось 12 новых деревьев, еще 20 деревьев саженцев - в скверах Гвардейский и Ученический, а также у дома 101 по Ленинскому проспекту. На Ростовском бульваре высадили 60 деревьев, семь - в сквере КФ. Рылеева и по улице Красноармейской.

А сегодня молодые деревья высаживают в центре Воронежа - на Кольцовской, Станкевича, Кропоткина и 9 Января.

В планах мэрии до конца ноября высадить более 600 крупномерных саженцев деревьев.