Воронежец «эвакуировал» чужую машину в пункт приема чермета

Машина долгое время не использовалась Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские оперативники задержали ранее судимого 24-летнего жителя Новоусманского района о подозрению в краже автомобиля.

Следствие установило, что в октябре злоумышленник положил глаз на припаркованный и долгое время не используемый автомобиль ИЖ-2126, принадлежащий 64-летнему жителю переулка Павловский. Молодой человек нашел в интернете объявление о предоставлении услуг эвакуатора и, представившись водителю владельцем машины, отвез ее в пункт приема лома металла. Вырученные от сдачи автомобиля деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.