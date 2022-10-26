В Воронеже этой зимой не будет бесплатного катка на площади Ленина

Фото департамента спорта Воронежской области Фото: Предоставлено

Предстоящей зимой на площади Ленина в Воронеже не будет традиционного бесплатного катка. Как пояснили в департаменте спорта Воронежской области, ледовая площадка не вписалась в измененную концепцию новогоднего украшения места отдыха горожан.

- Тематика оформления площади – эпоха Петра Первого. Концепция предусматривает расширение территории для прогулок, - пояснили чиновники.

Однако горожан пообещали не лишать единственной возможности бесплатно кататься на коньках на оборудованном катке. Сейчас департамент изучает возможность переноса коробки и подключения оборудования к сетям на территорию Центрального парка («Динамо»).

Каток для гостей со своими коньками останется бесплатным. Также будет организована зона проката, уточнили в департаменте.