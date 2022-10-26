Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2022 8:39

Трое воронежцев похищали заказы из пунктов выдачи маркетплейса

Ущерб от серии грабежей составил больше миллиона рублей
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет, их подозревают в серии грабежей из пунктов выдачи заказов маркетплейса.

В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что в сентябре этого года несколько пунктов выдачи товаров подверглись нападениям неизвестных. Все случаи объединял одинаковый очерк преступников – они заказывали дорогостоящие смартфоны и ноутбуки, а при получении в процессе осмотра товара похищали его, не оплатив.

- Сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации установили автомобиль «Хонда Цивик», на котором передвигались злоумышленники, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в пунктах выдачи. Выяснили личности подозреваемых, после чего задержали разыскиваемых по местам проживания и доставили в отдел полиции, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Наталья Куликова.

Сейчас задержанные дают показания. Уже установлены девять фактов грабежей на территории Воронежской области и три – в Липецкой. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.