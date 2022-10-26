Жительница Воронежской области погибла под колесами грузовика с прицепом

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Минувшей ночью на трассе «Дон» на территории Павловского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По предварительным данным полиции, 39-летний воронежец на грузовике «Даф XF» с полуприцепом «WIELTON» двигался в сторону Ростов-на-Дону, допустил наезд на женщину пешехода, которая находилась на проезжей части дороги.

В результате аварии 47-летняя местная жительница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

За минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 107 ДТП, из них в Воронеже – 85. В авариях пострадал один и погиб один человек.