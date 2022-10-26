В Воронежской области сгорел склад с 6 тоннами угля

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В селе Пески Петропавловского района сгорел угольный склад. Около 20.31 25 октября на пульт службы спасения поступил вызов на улицу Полевая, где расположено складское помещение площадью 30х7 метров. В результате пожара в здании сгорела кровля на площади 120 квадатных метров и уничтожены шесть тонн древесного угля.

Пожар ликвидирован в 21:06 силами одного пожарного отделения. В составе 8 человек и двух единиц техники.

Причины ЧП выясняют эксперты.