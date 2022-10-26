Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2022 6:46

В Воронежской области сгорел склад с 6 тоннами угля

Пожар произошел накануне вечером в Петропавловском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В селе Пески Петропавловского района сгорел угольный склад. Около 20.31 25 октября на пульт службы спасения поступил вызов на улицу Полевая, где расположено складское помещение площадью 30х7 метров. В результате пожара в здании сгорела кровля на площади 120 квадатных метров и уничтожены шесть тонн древесного угля.

Пожар ликвидирован в 21:06 силами одного пожарного отделения. В составе 8 человек и двух единиц техники.

Причины ЧП выясняют эксперты.