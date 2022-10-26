В Воронеже поставили на кадастровый учет новый детсад

Фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

Новый детский сад на 280 мест в микрорайоне Репное поставили на кадастровый учет, сообщили в воронежском управлении Росреестра. Дошкольное учреждение расположено на улице Тиханкина, 103а.

Детский сад общеразвивающего вида №10 построили в рамках муниципальной программы «Развитие образования» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в составе национального проекта «Демография». В четырехэтажном здании площадью 5889.6 квадратных метров создали условия для комфортного пребывания детей. Детский сад начнет работу уже 1 ноября.

- Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка. Нужно создавать как можно больше новых мест в детских садах. Поэтому мы постарались оперативно поставить здание на кадастровый учёт, –комментирует руководитель Управления Росреестра Елена Перегудова.