Воронежцев предупредили о сильных дождях

Регион попал в желтую зону погодной опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская область попала в желтую зону погодной опасности из-за дождей. Информация об этом появилась на прогностической карте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до четверга, 27 октября.

Воронежские синоптики прогнозируют ночью 26 октября небольшие и умеренные дожди, а днем местами сильные. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на востоке области до 2 градусов мороза. Днем 6-11 градусов.