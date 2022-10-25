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Общество25 октября 2022 16:57

Воронежцев предупредили о сильных дождях

Ночью на востоке области прогнозируют минусовую температуру
Мария Щербакова
Регион попал в желтую зону погодной опасности

Регион попал в желтую зону погодной опасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская область попала в желтую зону погодной опасности из-за дождей. Информация об этом появилась на прогностической карте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до четверга, 27 октября.

Воронежские синоптики прогнозируют ночью 26 октября небольшие и умеренные дожди, а днем местами сильные. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на востоке области до 2 градусов мороза. Днем 6-11 градусов.