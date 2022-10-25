В Воронеже цены на новостройки за год выросли на 8,9%

По сравнению со вторым кварталом рост составил 1,9% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области цены на жилье на первичном рынке выросли на 1,9% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Сейчас цена квадратного метра в среднем составляет 81 779 рублей. Такие данные представил Воронежстат во вторник, 25 октября.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост на первичку составил 8,9%.

На вторичном рынке за квадратный метр в среднем просят 73 295 рублей. Это на 0,6% больше, чем во втором квартале. При этом за год вторичка подорожала на 10,7%.