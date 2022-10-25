В Воронеже стартовал конкурс на лучший проект памятника воинам Красной армии

На территории Ротонды в Воронеже установят памятник в честь подвига воинов Красной Армии, закрывших собой амбразуры пулеметных дзотов противника. Распоряжение о старте открытого конкурса на лучший проект подписал мэр Вадим Кстенин. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 25 октября.

Речь идет о Михаиле Бовкуне, Михаиле Абызове и Геннадии Вавилове. Они закрыли своими телами огневые точки противника во время обороны Воронежа в 1942-1943 годах. Воронежские улицы уже носят имена каждого из героев.

– Я убежден, что самый верный способ выбрать лучший проект – это открытый конкурс. Через такой механизм мы отбирали такие знаковые проекты, уже воплощенные в Воронеже, как памятники Вильгельму Столлю и Гавриилу Троепольскому. Здесь мы тоже пойдем по этому пути: открытый конкурс на проект памятного знака стартовал, - заявил Вадим Кстенин.

Принять участие могут авторы и творческие коллективы со всей страны. Конкурс продлиться до 12 декабря. Победитель получит денежную премию, а его проект будет реализован.