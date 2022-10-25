Две недели будет закрыто движение на улице Коммунаров в Воронеже

Дорога будет закрыта с 26 октября по 9 ноября Фото: с сайта мэрии Воронежа

Движение на улице Коммунаров в Воронеже перекроют на две недели. Речь идет об участке от Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 25 октября.

Как пояснили в мэрии, там будут проходить работы по обустройству водоотводных лотков, а затем восстановление дорожного покрытия. Улица будет перекрыта с 23.50 26 октября до 23.50 9 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что часть парковки Центрального парка закроют на полторы недели из-за работ по благоустройству.