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Общество25 октября 2022 13:24

Две недели будет закрыто движение на улице Коммунаров в Воронеже

Там будут обустраивать водоотводные лотки
Мария Щербакова
Дорога будет закрыта с 26 октября по 9 ноября

Дорога будет закрыта с 26 октября по 9 ноября

Фото: с сайта мэрии Воронежа

Движение на улице Коммунаров в Воронеже перекроют на две недели. Речь идет об участке от Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 25 октября.

Как пояснили в мэрии, там будут проходить работы по обустройству водоотводных лотков, а затем восстановление дорожного покрытия. Улица будет перекрыта с 23.50 26 октября до 23.50 9 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что часть парковки Центрального парка закроют на полторы недели из-за работ по благоустройству.