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Общество25 октября 2022 12:52

На окраине Воронежа построят новую поликлинику на 300 посещений в смену

Учреждение появится в микрорайоне Масловка
Мария Щербакова
Строительство начнется в 2024-2025 годах

Строительство начнется в 2024-2025 годах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В микрорайоне Масловка в Воронеже появится новая поликлиника на 300 посещений в смену. Строительство планируется в 2024-2025 годах. Сейчас ведется проектирование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 25 октября.

Учреждение разместят на свободной территории сквера «Спорткомплекс». В поликлинике будет консультативно-диагностическое отделение, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и стоматологии. На территории медучреждения построят всю необходимую инфраструктуру, в том числе автостоянку для персонала и посетителей. Уже выполнены инженерные изыскания, разработаны планировочные решения.