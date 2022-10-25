На окраине Воронежа построят новую поликлинику на 300 посещений в смену

Строительство начнется в 2024-2025 годах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В микрорайоне Масловка в Воронеже появится новая поликлиника на 300 посещений в смену. Строительство планируется в 2024-2025 годах. Сейчас ведется проектирование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 25 октября.

Учреждение разместят на свободной территории сквера «Спорткомплекс». В поликлинике будет консультативно-диагностическое отделение, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и стоматологии. На территории медучреждения построят всю необходимую инфраструктуру, в том числе автостоянку для персонала и посетителей. Уже выполнены инженерные изыскания, разработаны планировочные решения.