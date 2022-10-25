Воронежцам покажут древний жезл с медвежьей головой, принадлежавший жрецу

26 октября в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) откроется выставка «История в камне». Проект расскажет, как менялись традиции изготовления орудий из камня от палеолита до Средневековья.

Частью экспозиции станет выставка «Каменная летопись истории» из археологического музея-заповедника «Костенки» - она расскажет о самом древнем периоде в истории человечества.

- Камень тысячелетиями использовался человеком, так как имел ряд преимуществ перед другими материалами. Одно из них - повсеместное распространение и дешевизна. И из всех материалов, когда-либо использовавшихся человеком, лучше всего сохраняется камень, в связи с чем по изменениям технологий его обработки можно проследить развитие каменной индустрии, даже в тот период, когда основным материалом для изготовления орудий труда становится металл, - отметили в музее.

В экспозиции представлены каменные орудия культур от палеолита до Средневековья, керамические изделия. Гости смогут увидеть уникальный жезл с медвежьей головой, принадлежавший жрецу, древние каменные топоры, а также узнать, зачем половцы оставляли каменных «баб» на курганах своих предков.

Выставку можно будет посмотреть до 11 декабря. 12+