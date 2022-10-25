Библиотеки приготовили для воронежских школьников на каникулах мастер-классы и квизы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские библиотеки приготовили познавательно-образовательную программу в школьные каникулы.

В областной детской библиотеке 31 октября пройдет мастер-класс по аппликации песком «Плывет, плывет кораблик!». Дети смогут изобразить волшебный корабль при помощи кисточки, клея и разноцветного песка.

В областной юношеской библиотеке имени Кубанева 31 октября и 2 ноября пройдут развивающие занятия «Рисовалочка», на которых все желающие смогут приобрести новые знания и умения в сфере изобразительного искусства.

В "Никитинке" 2 ноября в 10.00 начнется квиз «Воронежский край в вопросах и ответах». Игроков поделят на команды, которым предстоит выполнить ряд заданий: разгадать ребусы и кроссворды, логические головоломки, ответить на вопросы о геральдике Воронежского края.

3 ноября областная специальная библиотека для слепых имени Короленко проведет мастер-класс поделок «Осенние фантазии». Участники сделают композицию из природных материалов на память о золотой осени.

Какую программу приготовили воронежские музеи для школьников, читайте здесь