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Общество25 октября 2022 12:14

В Воронеже два месяца ищут пропавшую 57-летнюю женщину

Зинаида Коноплина не выходит на связь с 25 августа
Мария Щербакова
Женщина пропала в Воронеже

Женщина пропала в Воронеже

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

В Воронеже два месяца разыскивают без вести пропавшую 57-летнюю женщину. В последний раз Зинаиду Коноплину видели 25 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в понедельник, 24 октября.

Пропавшая ростом 167 см, худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы с проседью и серые глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.