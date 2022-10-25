В Воронеже два месяца ищут пропавшую 57-летнюю женщину

Женщина пропала в Воронеже Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

В Воронеже два месяца разыскивают без вести пропавшую 57-летнюю женщину. В последний раз Зинаиду Коноплину видели 25 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в понедельник, 24 октября.

Пропавшая ростом 167 см, худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы с проседью и серые глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.