Воронежцы завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире по ММА

Бойцы воронежского клуба "Александр" отлично выступили на турнире в Рязани. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские бойцы успешно выступили на крупном межрегиональном турнире по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Рязани. В соревнованиях, посвященных памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка, участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов России, а также из Беларуси. Воронежцы, представлявшие бойцовский клуб «Александр», завоевали на турнире шесть медалей, три из них золотые, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Нашу область на турнире представляли 15 спортсменов. И шестеро из них поднялись на пьедестал. Обладателями золота стали среди взрослых бойцов Илья Раю (весовая категория 52,2 кг) и Размик Оганнисян (61,2 кг). А среди юношей 14-15 лет в весе до 57 кг победил Денис Хмельницкий.

Трое спортсменов взяли серебро. Среди юношей 12-13 лет на второе место поднялись Диёрбек Машарипов в весовой категории до 40 кг и Никита Чередников в категории до 52 кг. Алина Зайцева, выступавшая среди спортсменок 16-17 лет, завоевала серебро в весе до 57 кг.