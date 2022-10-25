Нарушения при расчистке реки Икорец в Воронежской области привели к уголовному делу

После расчистки реки Икорец в Воронежской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом стали материалы прокурорской проверки. Об этом рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Прокуратура выяснила, что при исполнении госконтракта подрядчик извлек меньше донных отложений, а на некоторых участках выкопал грунт, что не было предусмотрено проектом. Это привело к развитию эрозии и обрушению берегов. Материалы проверки передали в следственные органы. В итоге возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.