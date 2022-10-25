Воронежскую детвору пригласили на каникулы в музеи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С понедельника, 31 октября, у ребятни начинаются каникулы. Воронежские музеи подготовили специальную познавательно-развлекательную программу для детей.

Краеведческий музей приглашает на интерактивные занятия «В едином боевом строю», «Как царь Петр ассамблеи проводил» (для целых классов). Кроме того, 31 октября и 2 ноября в 16.00 запланированы вечера сказок при свечах: будут читать истории из собрания сочинений воронежских авторов.

Художественный музей имени Крамского подготовил для юных посетителей новую игру-бродилку «Скульптура во дворце», интересные мастер-классы, музейные занятия и тематические экскурсии.

Музей-усадьба Веневитинова приглашает 3 ноября на театрализованную интерактивную программу «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры».

В замке Ольденбургских несколько дней будут проводить квест «Тайны дворца». Ребятам расскажут тайны призраков, диких зверей, проведут по самым загадочным уголкам дворца. Игра пройдет 2 и 3 ноября в 10.30 и 15.30, 4 ноября в 17.00, 5 и 6 ноября в 10.30 и 15.30.