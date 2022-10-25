Под Воронежем кавалер украл у матери-одиночки украшения и деньги с карты

Кавалер обчистил мать-одиночку в Воронежской области.

26-летний мужчина в мае 2022 года познакомился с жительницей Терновского района, воспитывающей двоих детей и стал периодически ее навещать. Женщина доверилась ему и однажды оставила его одного в доме с детьми. Воспользовавшись случаем, кавалер украл у возлюбленной золотые украшения, телефон и деньги с банковской карты.

Оперативники задержали подозреваемого, который уже был судим за кражи, через пять дней. Он уже сбыл похищенное в ломбарды, а деньги успел потратить.

Суд отправил фигуранта в колонию строгого режима на три года.

- Кроме того, суд признал обоснованными доводы прокурора о необходимости назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы на 1,5 года после освобождения, что позволит контролировать поведение осужденного. После освобождения в течение указанного срока ему запрещено не только выезжать за пределы своего места жительства без согласия полиции, но и покидать дом с 22.00 до 6.00, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.