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Происшествия25 октября 2022 10:50

В Воронеже на видео попало смертельное падение девушки из многоэтажки

Момент записали камеры
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

22 октября в Воронеже во дворе одного из домов на улице 9 Января погибла девушка. Несчастная выпала из многоэтажки. Инцидент записали подъездные камеры. В ролике видно, как от удара тела разлетается на куски лавочка.

По факту смерти погибшей следователи проводят проверку. Известно, что ей было 27 лет.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России по Воронежской области.