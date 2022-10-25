В Воронежской области трудоустроены 672 беженца из новых областей России

Среди беженцев много детей, которые, естественно, работать не могут. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В региональном департаменте труда и занятости сообщили о том, как проходит адаптация беженцев из новых областей России, где сейчас идут боевые действия.

На данный момент в 27 районах в 93 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 5916 вынужденных переселенцев. В то же время, по оперативным данным ГУ МВД, сейчас трудоустроены 672 беженца. При этом надо учесть, что не все люди, приехавшие из новых областей России, находятся в ПВР. Некоторые, например, нашли приют у родственников. Из тех, кто находится в ПВР, работу получили только 168 человек.

Ранее сообщали причину такой невысокой трудовой активности беженцев. Во-первых, люди вскоре надеются вернуться домой. Во-вторых, среди вынужденных переселенцев много пожилых людей и детей, которые уже работать не могут.

Те, кто все же трудоустроились, работают в финансовых, оздоровительных организациях, на промышленных предприятиях и даже в областях, связанных с инновационными технологиями.

Кроме того, с сентября 2022 года люди, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, могут участвовать в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». По состоянию на 24 октября на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» разместили 15 заявок. Из них три гражданина проходят обучение направлениям: «Таргетолог и smm-специалист», «Деятельность по планированию, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения», «Психолого-педагогической сопровождение обучающихся и социально-правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». После профобучения люди будут трудоустроены по полученной специальности (профессии).

В местах нахождения эвакуированных организовали консультационные пункты по вопросам трудоустройства, в которых размещены соответствующие памятки. Также организован опрос беженцев на предмет образования и опыта работы. Количество вакансий, доступных для них – 2368. В консультационных пунктах организован доступ к единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».