В Воронеже управляющую компанию оштрафовали на 500 тыс руб за коррупцию

В Воронеже юриста одной из управляющих компаний поймали на взятке. Мужчина действуя в интересах организации, пытался передать 45 тысяч рублей представителю ответчика при рассмотрении гражданского иска в Арбитражном суде Воронежской области и Девятнадцатом Арбитражном апелляционном суде. Прокуратура возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица, рассмотрев которое, суд назначил организации штраф в 500 тысяч рублей.

- Ранее взяткодатель привлечен к уголовной ответственности за покушение на коммерческий подкуп. Обвинительным приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа, - сообщили в прокуратуре Центрального района Воронежа.