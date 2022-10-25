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Происшествия25 октября 2022 10:00

В Воронеже управляющую компанию оштрафовали на 500 тыс руб за коррупцию

Организация пыталась дать взятку в суде
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже юриста одной из управляющих компаний поймали на взятке. Мужчина действуя в интересах организации, пытался передать 45 тысяч рублей представителю ответчика при рассмотрении гражданского иска в Арбитражном суде Воронежской области и Девятнадцатом Арбитражном апелляционном суде. Прокуратура возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица, рассмотрев которое, суд назначил организации штраф в 500 тысяч рублей.

- Ранее взяткодатель привлечен к уголовной ответственности за покушение на коммерческий подкуп. Обвинительным приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа, - сообщили в прокуратуре Центрального района Воронежа.