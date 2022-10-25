В Воронеже будут судить наркогруппу из пяти человек

В Советский райсуд передали уголовное дело организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В апреле 2021 года 26-летний уроженец Таджикистана, чтобы зарабатывать вступил в группу, занимающуюся сбытом наркотиков, куда помимо него входило еще четверо воронежцев. Мужчина получал крупные партии запрещенных веществ, прятал их в тайники, сведения о которых передавал сообщникам. А те сбывали «дурь» наркоманам.

Силовики изъяли у группы более 3,5 кг героина.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.