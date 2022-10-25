Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области снизилась на 4%

ОРВИ заболели 11,6 тыс. жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю с ОРВИ в поликлиники обратился 11 641 житель региона. Это на 4% меньше, чем неделей ранее. Среди заболевших 6 574 – дети в возрасте до 14 лет. Такие данные представил региональный Роспотребнадзор в понедельник, 24 октября.

Как отметили в ведомстве, случаев заболевания гриппом не было. Жители региона болеют риновирусами, вирусами парагриппа, РС- вирусами и другими.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продолжается прививочная кампания. На данный момент от гриппа вакцинировались 29% населения. Осложнений после прививки ни у кого не было.