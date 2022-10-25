Средняя зарплата в Воронежской области за 8 месяцев 2022 года составила 44 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежстат сообщил, что средняя зарплата в регионе за восемь месяцев 2022 года достигла 44,4 тыс рублей. Это на 12% выше, чем за такой же период прошлого года. А вот реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен в январе-августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшился на 2,5% процента!

У работников сферы информации и связи уровень зарплаты в 1,7 раз выше среднеобластного, в 1,5 раза выше – у работников химической промышленности, финансистов и страховщиков, а также у научных сотрудников. У металлургов - на 41% выше среднеобластного, на 29% – у энергетиков и работников сферы кондиционирования воздуха. Зарплата работников сельского хозяйства составила 110% процентов от средней по области.

Самая низкая зарплата сложилась в производстве табачных изделий (38% от среднеобластного уровня), скорняков (40%), производителей одежды (50%).

Средняя зарплата бюджетников в сфере здравоохранения и социальных услуг в сравнении со среднеобластным уровнем составила 93% процента, а учителей - 47%.