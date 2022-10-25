Коронавирус в Воронежской области на утро 25 октября: 135 человек заболели, 3 умерли

Настораживает только увеличение числа госпитализированных - с 17 до 31. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи дали информацию о ситуации с COVID-19 в Воронежской области за последние сутки. На утро вторника, 25 октября, заболели еще 135 человек, 31 из них попал в больницы. Это меньше, чем на начало дня 24 октября – тогда их было 156. А госпитализированы были 17.

Значительно снизилось число смертей от последствий коронавируса. На этот раз за сутки умерли трое, при том, что на утро 24 октября жертв COVID-19 было шестеро.

В то же время резко увеличилось количество выздоровевших. Их было 249. Для сравнения: на начало дня 24 октября избавились от ковида всего 109 человек.