Губернатор заявил о выплате 120 тысяч рублей всем воронежским мобилизованным, на которых передали данные военкоматы

Если деньги мобилизованные жители Воронежской области все же не получили, это может быть связано с запаздыванием списков из военкоматов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Гусев пояснил ситуацию с региональными выплатами в 120 тысяч рублей мобилизованным жителям Воронежской области.

Механизм выплат действует так – работники соцзащиты получают списки от областного военного комиссариата и переводят деньги. Таким образом, все мобилизованные, на которые подали данные военкоматы, уже должны получить деньги.

Губернатор пояснил, что списки в соцзащиту поступают ежедневно, а деньги переводят в течение суток с даты поступления документов.

Если деньги еще не поступили, значит в военном комиссариате еще формируют база данных. Как только список окончательно оформят, и он поступит в соцзащиту, выплату сразу должны перевести. Александр Гусев заверил, что этот механизм уже отлажен.

Также губернатор сообщил, что тщательно разбирают случаи, когда по каким-то причинам мобилизованные не смогли написать заявление по переводу выплаты их родственникам.

- Уверен, и тут сможем найти решение, - заявил Александр Гусев.