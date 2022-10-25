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Общество25 октября 2022 8:04

Губернатор заявил о выплате 120 тысяч рублей всем воронежским мобилизованным, на которых передали данные военкоматы

Александр Гусев при этом не исключил случаи, когда деньги могли не дойти
Юрий КОЗЛОВ
Если деньги мобилизованные жители Воронежской области все же не получили, это может быть связано с запаздыванием списков из военкоматов.

Если деньги мобилизованные жители Воронежской области все же не получили, это может быть связано с запаздыванием списков из военкоматов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Гусев пояснил ситуацию с региональными выплатами в 120 тысяч рублей мобилизованным жителям Воронежской области.

Механизм выплат действует так – работники соцзащиты получают списки от областного военного комиссариата и переводят деньги. Таким образом, все мобилизованные, на которые подали данные военкоматы, уже должны получить деньги.

Губернатор пояснил, что списки в соцзащиту поступают ежедневно, а деньги переводят в течение суток с даты поступления документов.

Если деньги еще не поступили, значит в военном комиссариате еще формируют база данных. Как только список окончательно оформят, и он поступит в соцзащиту, выплату сразу должны перевести. Александр Гусев заверил, что этот механизм уже отлажен.

Также губернатор сообщил, что тщательно разбирают случаи, когда по каким-то причинам мобилизованные не смогли написать заявление по переводу выплаты их родственникам.

- Уверен, и тут сможем найти решение, - заявил Александр Гусев.