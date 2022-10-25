В Воронеже в аварии с "Рено" и "Ладой" пострадал 5-летний ребенок

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В Воронеже сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадал маленький ребенок.

24 октября в 17.00 на улице Костромской 56-летний водитель «Рено Логан», следовавший со стороны Ростовской в направлении улицы Небольсина, на нерегулируемом перекрестке не пропустил движущийся со стороны Путилина в направлении Менделеева автомобиль Лада-219410.

В результате ДТП не только машины получили механические повреждения, пострадал 5-летний мальчик в "Ладе", хотя находился в детском автомобильном кресле, ребенка доставили в больницу.