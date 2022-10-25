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Происшествия25 октября 2022 7:36

В Воронеже женщина получила травмы при падении в маршрутке

Водитель резко затормозил
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства падения пассажира в автобусе. Инцидент произошел 24 октября в Северном районе. Около 22.00 на улице Генерала Лизюкова 57-летний водитель автобуса «Вогобас- 5270H2», следовавшего маршрутом № 5а по улице Лизюкова со стороны улицы Жукова в направлении улицы 60 Армии, резко затормозил.

55-летняя пассажирка упала и получила травмы, ее доставили в больницу.

Напомним, похожий случай с падением пассажирки произошел накануне днем на проспекте Революции - в маршрутке №26 упала 75-летняя жительница Воронежа.