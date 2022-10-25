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Общество25 октября 2022 7:26

7,8 млн рублей из собранных воронежцами средств потратили на покупку обмундирования и спальных мешков мобилизованным

С начала года пожертвования жителей региона в фонд соцподдержки составили более 61 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Неравнодушные воронежцы перечислили 61,65 млн рублей на расчетный счет фонда социальной поддержки населения с февраля 2022 года. Пожертвования поступили и от рядовых жителей области, и организаций и предприятий.

36,4 млн рублей из них потратили на помощь беженцам с Донбасса, а также мирным жителям Украины. На эти средства приобрели предметы первой необходимости, одежду, обувь, приборы измерения артериального давления, школьные принадлежности, канцтовары и школьную форму, а также оплатили нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык, об этом отчитался департамент социальной защиты Воронежской области.

- С момента объявления сбора средств на помощь участникам СВО (с 26 сентября) 7,85 млн рублей израсходовано на приобретение одежды и обуви, спальных мешков, предметов первой необходимости. Остаток средств - 17,4 млн рублей - также будет потрачен на вышеуказанные цели, - сообщили в пресс-центре облправительства.