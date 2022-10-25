В Воронеже опубликовали актуальный список пунктов временного размещения горожан при чрезвычайной ситуации

Пункты временного размещения пока использовали только для приема беженцев с Донбасса и Харьковской области. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии утвердили актуализированный список пунктов временного размещения горожан, пострадавших в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозе. В него входят 198 объектов, которые могут вместить более 38 тысяч человек. Это 117 школ во всех районах города, 17 учреждений культуры, 8 детских лагерей и баз отдыха, а также отели, гостиницы, гостевые дома, базы отдыха и санатории. Большинство из них являются пунктами временного размещения уже много лет.

В городской администрации уверены, что в Воронеже на данный момент все спокойно. Однако, например, от пожаров и аварий на инженерных сетях столица Черноземья не застрахована.

Полный список пунктов временного размещения горожан можно увидеть здесь

Напомним, на совещании в городской администрации 24 октября мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в течении недели проверить состояние подвалов, которые можно использовать как укрытия. Если оно окажется неудовлетворительным, сотрудников управляющих компаний обяжут привести их в порядок.

Ранее на домах в Воронеже появились объявления с адресами укрытий. Впрочем, иногда их размещали с неясной целью. Текст объявлений подразумевал, что адреса должны быть указаны, но на самом деле их не было. Такие странные бумаги появлялись на некоторых домах в Левобережном районе.