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Здоровье25 октября 2022 5:22

В Воронеже медики спасли мужчину после нескольких остановок сердца

После операции он лечился несколько месяцев
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из больницы №3 выписали пациента, проходившего реабилитацию после операции на сердце. Лечение проходило несколько месяцев. Воронежцу стало плохо в июле, «скорая» забрала его с острым инфарктом миокарда и привезла в БСМП №10.

- Во время транспортировки и после госпитализации в кардиологическое отделение у пациента произошло несколько остановок сердца, вызванных рецидивирующей ишемией миокарда, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Врачи реанимировали больного, срочно провели обследование коронарных артерий и сделали стентирование огибающей артерии, где произошло развитие инфаркта миокарда.

После операции и лечения в кардиологическом отделении БСМП №10 пациента перевели в ВГКБ №3 для прохождения второго этапа реабилитации. Больному разработали комплексную индивидуальную программа лечения, в которую вошли медикаментозная, кардио- и нейротропная терапия, занятия лечебной физкультурой, дыхательная гимнастика, сеансы психологической терапии, массаж и физиотерапия.

После этого пациент пошел на поправку и его выписали для дальнейшей реабилитации в поликлинике.