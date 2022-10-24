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Спорт24 октября 2022 19:11

Воронежский «Буран» разгромил «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы

Клуб из Свердловской области, по сути, проиграл матч уже в первом периоде
Юрий КОЗЛОВ
"Ураганные" радуются голу Александра Шипилова, оказавшемуся победным.

"Ураганные" радуются голу Александра Шипилова, оказавшемуся победным.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Ураганные» в матче с «Горняком-УГМК» из города-спутника Екатеринбурга – Верхней Пышмы ударно провели первый период. На шестой минуте Александр Шипилов оказался расторопнее всех на «пятачке» - 1:0. А на исходе 12-й Артему Артемову в большинстве удался довольно дальний, но очень сильный бросок – 2:0.

Оставшиеся два с лишним периода шла борьба с переменным успехом, но без голов. Пока уральцы не пошли ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока минуты за полторы до окончания третьей 20-минутки. И почти тут же Егор Дугин поразил пустые ворота – 3:0.

«Буран» набрал десять очков и остался на 24 месте. Теперь «ураганные» уже ни с кем его не делят. Впереди у воронежской команды 26 октября еще одна домашняя игра с курганским «Зауральем», занимающим 12 место после 16 игр с 19 очками. У «ураганных» на матч меньше, чем у будущих соперников. Игра с «Зауральем», как всегда в будни, начнется в 19.00.