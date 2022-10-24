Под Воронежем могут построить совместное с Китаем предприятие по производству карбида кремния

Представитель инвестора Юань Фенькуан. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В понедельник, 24 октября, губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с главным исполнительным директором HENAN Si&C Co. Ltd. Юань Фенькуан. Они обсуждали возможное строительство предприятия по производству карбида кремния недалеко от Воронежа.

Завод планируют построить в поселке Латная Семилукского района. Китайских инвесторов это место привлекло тем, что оно расположено всего в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Кроме того, продукцию планируют производить на 30 процентов дешевле зарубежных и российских аналогов. Этого предполагают добиться за счет сырьевой базы в Воронежской области - кокса и кварцевого песка, а также дешевой электроэнергии, необходимой инфраструктуры и развитой логистики. Кроме того, уже нашли поставщики современного оборудования и технологий из Китая.

В проект планируют инвестировать около 3 млрд рублей. На первом этапе мощность производства составит 42 тысячи тонн. Предприятие планирует 70% карбида кремния собираются отправлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будут продавать в России.

Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации этого проекта и пообещал содействие со стороны областного правительства.

Справка «КП»

Карбид кремния - продукт высокотемпературного синтеза кремния и углерода, полупроводник, способный выдерживать высокую плотность тока. Его свойства - высокая твердость 9,5, температура плавления 2830°С, химическая инертность, высокая огнеупорность до 1450°С в чистом виде и до 1730°С в соединениях с азотом, максимальная радиационная стойкость. Применяется в металлургии, химической промышленности, строительстве, военно-промышленном комплексе, атомной энергетике, электронике и машиностроении.