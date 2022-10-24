В Воронежской области женщина-инвалид I группы отстояла свои права на бесплатный проезд до места лечения

Сотрудники прокуратуры Терновского района проверили жалобу местной жительницы - инвалида I группы.

Работники надзорного ведомства выяснили, что сотрудники местного управления социальной защиты населения нарушали установленный законом порядок полного возмещения денег, потраченных инвалидом на проезд к месту лечения и обратно. Перерасчет этой суммы делали ненадлежащим образом. В частности, своевременно не учитывали изменение стоимости поездок.

Прокуратура района внесла представление руководству учреждения социальной защиты об устранении нарушений закона. В результате женщине выплатили положенные деньги.