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Общество24 октября 2022 17:05

В Воронежской области женщина-инвалид I группы отстояла свои права на бесплатный проезд до места лечения

Ранее ей вернули не все деньги
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Терновского района проверили жалобу местной жительницы - инвалида I группы.

Работники надзорного ведомства выяснили, что сотрудники местного управления социальной защиты населения нарушали установленный законом порядок полного возмещения денег, потраченных инвалидом на проезд к месту лечения и обратно. Перерасчет этой суммы делали ненадлежащим образом. В частности, своевременно не учитывали изменение стоимости поездок.

Прокуратура района внесла представление руководству учреждения социальной защиты об устранении нарушений закона. В результате женщине выплатили положенные деньги.