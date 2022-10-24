Мужчину, ограбившего ростовского торговца овощами в Воронеже, задержали в Москве

Грабителю из столицы грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли дело об ограблении 38-летнего жителя Ростовской области.

Преступление произошло 8 июля. Мужчина приехал на улицу Дубровина, продал там привезенные овощи. Деньги положил в бардачок своей машины «Форд-Транзит». К нему подошел незнакомец и предложил выпить. Затем он сел в машину и внезапно ударил торговца. Тот стал сопротивляться. В это время пачки денег выпали из бардачка и рассыпались.

Нападавший незнакомец подхватил несколько пачек и попытался уехать на такси. Ростовский торговец перегородил своим «Фордом» дорогу и потребовал вернуть деньги. Грабитель вроде бы так и сделал, попросив не сообщать о случившемся в полицию. А потом убежал. Торговец пересчитал деньги и обнаружил, что 100 тысяч рублей все-таки не достает. И написал заявление в полицию, рассказав приметы преступника.

Грабителя задержали в Москве. Им оказался ранее несудимый безработный 53-летний житель столицы. Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пунктам «г» и «д» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальный срок, грозящий по ней, - семь лет лишения свободы.