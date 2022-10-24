В Воронеже изменят схему движения автотранспорта на Северном мосту

С 25 октября на въезде на Северный мост будет действовать новая схема движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Со вторника, 25 октября, изменится схема движения автотранспорта на участке набережной Максима Горького в районе дома № 33. В частности, ликвидируют разворот на въезде на Северный мост в направлении левого берега. А в местах, где машины делали этот маневр, установят дорожное ограждение.

В то же время при выезде с Северного моста в направлении правого берега взамен водоналивных блоков появятся металлические барьеры.

В мэрии сообщили, что изменения ввели для повышения безопасности дорожного движения на набережной и на мосту.