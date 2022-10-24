Под Воронежем дошло до суда дело многодетной матери, бросившей новорожденного ребенка в лесу

После задержания горе-мамаша признала свою вину. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры направили в Семилукский районный суд уголовное дело 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов».

Напомним, ночью 22 июня 2022 года в селе Нижняя Ведуга Семилукского района мать семерых детей родила восьмого. Положила его в сумку-переноску, вывезла малыша в лес и там оставила. Ребенка, изъеденного насекомыми и чуть живого, обнаружил около трех часов дня прохожий. Малыша удалось спасти.

Горе-мамашу вскоре задержали. Она признала свою вина и объяснила этот дикий поступок тяжелым материальным положением. Вскоре ее отправили под домашний арест. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в прокуратуре сообщили о наказании за непринятие профилактических мер в отношении этой многодетной семьи сотрудников местного отдела МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. К дисциплинарной ответственности привлекли три должностных лица.